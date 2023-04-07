Защита от болезней, гарантия хорошего урожая: что нужно учесть перед посадкой огурцов — важные правила

Дачники знают, что огурцы довольно капризные создания. На них часто нападают болезни.
Чтобы собрать хороший урожай огурцов, а не заниматься весь сезон лечением растений, важно соблюдать правила посадки.
Нужно убедиться, что почва достаточно хорошо прогрета, поскольку огурцы не любят холод. Земля должна быть не менее 12 градусов тепла на глубине 8-10 сантиметров
Семена перед посадкой дезинфицируют — держат в растворе марганцовки на протяжении примерно получаса.
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Чтобы уберечь уже высаженные огурцы от возможного переохлаждения, весной семена высаживают на утепленные грядки. Для этого можно использовать опилки. Но лучше высаживать огурцы в теплицы и устраивать там подогрев. Можно зажечь газовую горелку или поставить в парнике 1-2 емкости с коровяком. При брожении он выделяет углекислый газ, от которого воздух станет немного теплее.
По материалам belnovosti.by.