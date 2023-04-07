Защита от болезней, гарантия хорошего урожая: что нужно учесть перед посадкой огурцов — важные правила

Дачники знают, что огурцы довольно капризные создания. На них часто нападают болезни.

Чтобы собрать хороший урожай огурцов, а не заниматься весь сезон лечением растений, важно соблюдать правила посадки.

Нужно убедиться, что почва достаточно хорошо прогрета, поскольку огурцы не любят холод. Земля должна быть не менее 12 градусов тепла на глубине 8-10 сантиметров

Семена перед посадкой дезинфицируют — держат в растворе марганцовки на протяжении примерно получаса.

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