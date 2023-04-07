Всего четыре процедуры: что нужно сделать весной для богатого урожая клубники — ягод будет много

С наступлением более теплой весны дачники начинают чаще ездить к своему огороду. Многие культуры, растения и кустарники нуждаются в заботе после холодной и долгой весны. Речь идет и о клубнике. Уход за ней включает в первую очередь обрезку, полив и подкормку.
Опытные садоводы посоветовали старые листья клубники обрезать секатором. После этой процедуры из кустиков начнут формироваться новые здоровые листочки, пишет сайт «Флористикс».
Клубнику можно подкормить органическим удобрением. Например, настоем навоза, который подкладывают под корень. Перед этим нужно основательно увлажнить почву на грядке.
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Мульчирование позволит прикрыть почки клубники, из которых растут листики и цветоносы. Для этого, по словам садоводов, нужно использовать подручный органический материал: компост, опилки, хвойный опад или листовую подстилку из леса.
Так, чтобы получить ранний урожай клубники, нужно соорудить для нее укрытие. Нужно установить вдоль грядки металлические дуги, которые можно накрыть пленкой или спанбондом. Весеннее укрытие защитит клубнику от холодных ветров и заморозков, заключили садоводы.