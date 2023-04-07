Катастрофа для смартфона: где нельзя заряжать сотовый телефон — испортите технику

Когда мы ставим свои гаджеты на зарядку, то не задумываемся о том, что этот процесс может нести угрозу и опасность для техники. К примеру, часто водители используют преимущества своей машины (USB-порт, встроенный в магнитолу) и заряжают смартфон прямо в салоне. Но это большая ошибка.
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Как пишет «Белновости», аккумулятор гаджета при зарядке в авто очень быстро изнашивается. Если делать это регулярно, то вы доведете технику до того, что она будет садиться за считаные часы.
Кроме того, водители часто, заряжая телефон в салоне, кладут его на поверхность под лобовым стеклом. В жаркие летние дни на устройство попадают лучи солнца. А это является настоящей катастрофой для смартфона: он очень быстро нагревается. Итог будет таким же, как и в первом случае. Хуже того, техника просто может стать непригодна для использования.
Эксперты добавили, что все остальные поверхности в салоне авто тоже располагаются возле источников тепла. И в целом заряжать технику в машине довольно опасно.