Останетесь без денег: россиян предупредили о новых видах мошенничества с полисами

Россиянам рассказали о новых видах мошенничества с полисами. Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов предупредил о схеме, с помощью которой жертвы попадаются на уловки и лишаются своих денег.

Так, злоумышленники звонят и представляются сотрудниками страховой компании. Во время беседы они предлагают продлить полис ОСАГО, КАСКО или другого вида страхования. После получения согласия они присылают ссылку, ведущую якобы на форму продления документа.

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Такой вид рассылки должен насторожить. При любых сомнениях Ефремов посоветовал обратиться в свою страховую компанию и задать вопрос по поводу полученного сообщения, официально ли оно и поступило ли от самой компании.