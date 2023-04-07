Подойдет даже обладательницам редких волос: эксперт назвала самую трендовую прическу

Стало известно, какая прическа подойдет всем женщинам без исключения.

Стилист рассказала, что стрижка под названием «Пикси» идеальная для всех типов волос.

«Ее можно смоделировать практически под любой типаж, форму головы, лицо. Стрижка «Пикси» — это женская стрижка на короткие волосы, которая сочетает в себе видоизмененную форму боб-каре с чуть небрежно оформленными кончиками волос в виде «перышек»», — объяснила стилист.

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