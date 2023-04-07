Что посадить на участке, чтобы клещи обходили его стороной

С приходом весны жители многих регионов нашей страны начинают задумываться о том, как обезопасить себя и своих близких от укусов клещей. Особенно этот вопрос актуален для тех, чьи дачные участки находятся недалеко от леса.

Конечно, сейчас продается много разной химии, которая помогает в борьбе с опасными членистоногими. Но не стоит пренебрегать и растениями-репеллентами. Они не только обеспечат дополнительную защиту, но и станут прекрасным украшением вашей территории.

Посадите вдоль границы участка ромашку, багульник, пижму и черемуху — клещи их очень не любят.

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Источник: belnovosti.by