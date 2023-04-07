Курс валют заморожен и не изменится: озвучены реальные цифры стоимости рубля, евро и доллара – Центробанк сказал свое слово

Центробанк России в финале каждого буднего дня объявляет, каким будет курс валют на следующий день. По пятницам курс фиксируется на ближайшие выходные. На целые три дня курс валют замораживается и не меняется. До торгов на Московской валютной биржи, которые откроются в понедельник, цифры останутся такими.
В эту пятницу, 7 апреля, вечером стала известная реальная стоимость рубля к евро и доллару, которую установил регулятор - Центробанк России.
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Итак, банк России установил на 8-10 апреля 2023 года официальный курс доллара на уровне 82,3988 рубля, что на 1 рубль 73 копейки выше предыдущего показателя.
Официальный курс евро повышен на 2 рубля 16 копеек, до 90,2892 рубля. Официальный курс юаня повышен на 25 копеек, до 11,9582 рубля.
По материалам ТАСС.