Курс валют заморожен и не изменится: озвучены реальные цифры стоимости рубля, евро и доллара – Центробанк сказал свое слово

Центробанк России в финале каждого буднего дня объявляет, каким будет курс валют на следующий день. По пятницам курс фиксируется на ближайшие выходные. На целые три дня курс валют замораживается и не меняется. До торгов на Московской валютной биржи, которые откроются в понедельник, цифры останутся такими.

В эту пятницу, 7 апреля, вечером стала известная реальная стоимость рубля к евро и доллару, которую установил регулятор - Центробанк России.

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