Рухнет или выстоит рубль, каким будет новый курс: реальные цифры только здесь — лучше этого не знать

Рубль в последнее время демонстрирует тенденцию к устойчивому снижению. В эту пятницу, 7 апреля, на торгах случился обвал. За доллар уже давали свыше 83 рублей, за евро — больше 90.
Аналитики утверждают, что на рубль давят некие обстоятельства, и в апреле тенденция к снижению сохранится.
«В моменте предполагаем, что 85-90 рублей за доллар — уровень, на котором активизируется интерес к продаже валюты со стороны экспортных компаний. Кроме того, Банк России в теории может вступить в игру с непопулярными решениями по выводу капитала», — директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев.
Кошелев считает, рубль через какое-то время вернет утраченные позиции. Во втором полугодии более чем вероятен возврат к равновесию в интервале 70-75 рублей за доллар. Экономические факторы будут складываться таким образом, что давление на национальную российскую валюту ослабнет.
По материалам 1prime.ru