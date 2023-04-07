Рухнет или выстоит рубль, каким будет новый курс: реальные цифры только здесь — лучше этого не знать

Рубль в последнее время демонстрирует тенденцию к устойчивому снижению. В эту пятницу, 7 апреля, на торгах случился обвал. За доллар уже давали свыше 83 рублей, за евро — больше 90.

Аналитики утверждают, что на рубль давят некие обстоятельства, и в апреле тенденция к снижению сохранится.