Придерживайтесь этой схемы: раскрыт способ защитить яблони и груши от вредителей

Стало известно, как избавить яблони и груши в саду от вредных насекомых.
Урожай яблок и груш часто бывает скудным из-за вредителей. Насекомые и клещи уничтожают растения и их плоды. Однако это можно предотвратить. Если уже в апреле опрыскать сад от листогрызущих вредителей.
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Садоводы отметили, что температура воздуха должна прогреться минимум до пяти-семи градусов. Тогда можно проводить процедуру обработки сада.
А вот вторую обработку нужно проводить в период, когда начнут розоветь бутоны. Обычно это приходится на май.
К слову, стоит использовать таблетки с циперметрином и аверсектином в составе. Об этом рассказали в ogorod.ru.
Напомним, ранее садоводы рассказали, что поможет удвоить урожай на вашем участке.