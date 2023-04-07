Придерживайтесь этой схемы: раскрыт способ защитить яблони и груши от вредителей

Стало известно, как избавить яблони и груши в саду от вредных насекомых.

Урожай яблок и груш часто бывает скудным из-за вредителей. Насекомые и клещи уничтожают растения и их плоды. Однако это можно предотвратить. Если уже в апреле опрыскать сад от листогрызущих вредителей.

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Садоводы отметили, что температура воздуха должна прогреться минимум до пяти-семи градусов. Тогда можно проводить процедуру обработки сада.