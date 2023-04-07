Центробанк сделал важное заявление для всех, кто снимает деньги в банкоматах

Работники ЦБ предупредили россиян, которые снимают наличные деньги.
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Оказалось, теперь мошенники без данных карт могут снять наличные по QR-коду, который стал доступен в некоторых банках.
Для удобства россиян была создана возможность снимать наличные с помощью сгенерированного в мобильном приложении QR-кода. Этот код нужно поднести к сканеру банкомата и получить свои средства.
Мошенники придумали схему, по которой они притворяются сотрудниками банка и просят прислать QR-код. Они говорят клиентам банков, что по их счетам произошли подозрительные операции. Для выяснения обстоятельств они и просят QR-код.
В ЦБ предупредили, что QR-код является своеобразным ПИН-кодом от карты. Поэтому его нельзя никому сообщать.
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