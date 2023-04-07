В какой момент нужно добавлять лавровый лист, чтобы суп получился вкусным — ошибаются даже опытные хозяйки

Лавровый лист широко используется при приготовлении разных блюд. Пряность делает вкус еды богаче, добавляя ему приятную терпкость и неповторимый аромат. Но мало кто задумывается над тем, когда нужно добавлять специю в суп.

Чтобы извлечь из лаврового листа максимальную пользу, его нужно бросать в суп за 10-15 минут до окончания готовки. Если добавить приправу позже — она не успеет отдать вкус и аромат, блюдо получится пресным.

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Источник: new-lifehuck.ru