Есть у каждой женщины: окна и зеркала в квартире будут блестеть, просто протрите их этим — все гениальное просто

Очистить окна, зеркала и другие стеклянные поверхности в квартире поможет весьма неожиданное средство. Эта вещь есть в гардеробе каждой женщины, так что очистить все до блеска не составит труда.
Речь идет о самых обычных капроновых колготках. Они идеально притягивают к себе пыль и другие загрязнения.
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Итак. Налейте в ведро воды, добавьте туда дольку лимона. Затем намочите и хорошо отожмите тряпочку из микрофибры и протрите ею стекло. Когда грязь смоете, пройдитесь по стеклу замшевой тряпочкой или скребком. После чего наденьте на руку капроновый колготок или чулок и пройдитесь по стеклам.
По замечанию бывалых хозяек, капрон справляется с задачей очистки стекла гораздо лучше, чем даже микрофибра.
По материалам «Со вкусом»