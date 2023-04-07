Есть у каждой женщины: окна и зеркала в квартире будут блестеть, просто протрите их этим — все гениальное просто

Очистить окна, зеркала и другие стеклянные поверхности в квартире поможет весьма неожиданное средство. Эта вещь есть в гардеробе каждой женщины, так что очистить все до блеска не составит труда.

Речь идет о самых обычных капроновых колготках. Они идеально притягивают к себе пыль и другие загрязнения.

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