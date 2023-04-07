Доллар по сто рублей: эксперты оценили возможность резкого взлета курса валют

Рубль в последнее время демонстрирует неважную тенденцию — падает в цене по отношению к доллару и евро. На торгах в первую пятницу апреля рубль откатился еще сильнее. За доллар на бирже давали 83 рубля, за евро — больше 90 рублей.
Так что прогнозы аналитиков, которые говорили о трехзначных суммах за доллар, уже не кажутся такими уж несбыточными.
Неужели доллар в ближайшее время и правда будет стоить 100 рублей? Финансисты успокаивают, утверждая, что такое развитие событий вряд ли возможно. И обещают, что национальная валюта будет укрепляться, мол, есть для этого все предпосылки.
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«Предпосылок к дальнейшему роста курса, достижения отметки в 100 рублей нет. Существует высокая вероятность того, что, может, на следующий день или просто в ближайшее время произойдет откат и корректировка», — считает экономист, генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.
По словам эксперта, резкий рост курса валют, который наблюдается в последние дни, это результат действий крупных участников рынка, вышедших с большим спросом на валюту.
Тем временем экономист Никита Кричевский рассказал, когда доллару наступит конец.
По материалам finance.rambler.ru