Как правильно сварить макароны: многие этого не знают

Кажется, что нет ничего проще, чем сварить макароны, но это не так. Многие кулинары только думают, что отлично справляются с этой задачей. А на деле — допускают грубейшие ошибки, которые полностью убивают вкус готового блюда.

Если хотите научиться готовить правильную пасту — запомните эти правила:

Варите макароны в открытой кастрюле. Так будет проще контролировать их готовность.

Никогда не промывайте вареную пасту холодной водой. Это сделает блюдо безвкусным.

Выбирайте для готовки большую емкость. На 50 грамм сухого продукта берите пол-литра воды, только в этом случае макароны хорошо проварятся.

Не забудьте посолить. Соль следует добавлять в кипящую воду, она усилит вкус и не позволит пасте развариться.