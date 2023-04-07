Добавьте этот волшебный ингредиент при варке картофеля: вкус гарнира станет в разы ярче и ароматнее — маленькая хитрость

Многие считают, что картошку в процессе варки достаточно посолить и все. О, как они ошибаются! В картошку, как и в суп можно добавлять разные ингредиенты, которые улучшат вкус гарнира, сделают его более ярким и ароматным.

Итак. При варке картофеля можно добавить в кастрюлю несколько зубчиков чеснока, вкус блюда станет более насыщенным и пикантным. Запаха чеснока не будет!

Несколько горошин черного пряного перца, добавленные в кастрюлю, тоже способно придать новый вкус обычной картошке.

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