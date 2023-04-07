В мае все будет по-другому: что произойдет с рублем через пару недель — шок-прогноз аналитиков, который скоро станет реальностью

Рубль в марте и апреле этого года не радовал, демонстрируя снижение к основным мировым валютам. Вот и на торгах в эту пятницу случилось очередное разочарование — доллар стал стоить уже больше 83 рублей, евро — дороже 90.

Но финансовые аналитики полны оптимизма и продолжают делать шок-прогнозы о судьбе рубля. Оказывается, перспективы у национальной валюты не так уж и туманны.

Финансисты связывают ослабление рубля резким спросом на валюту со стороны компаний, скупающих активы уходящих из России компаний. Но ситуация вот-вот может измениться, и курс нацвалюты начнет расти: основания для этого есть.

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