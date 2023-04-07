Раскрыт секрет приготовления безумно нежного и воздушного кулича

Для глазури возьмите белок яйца, 100 граммов сахарной пудры, две чайные ложки лимонного сока.

Далее в глубокую миску отправляют молоко, дрожжи, муку и сахар. Перемешивают и оставляют на 20 минут. А в другой емкости смешивают миксером яйца и дополнительный желток, сахар, соль. Потом туда же отправляют масло, муку и опару. Получившееся тесто оставляют на полтора часа. Потом в тесто кладут изюм или цукаты.

На 1/3 формы выкладывают тесто. Заготовки оставляют на час для того, чтобы они поднялись. И только потом будущие куличи ставят в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекать стоит в течение 40 минут. В конце нужно украсить блюдо глазурью. Об этом рассказали кулинары YouTube-канала «Лучшие рецепты»

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