Раскрыт секрет приготовления безумно нежного и воздушного кулича

Стало известно, как приготовить идеальный кулич на Пасху.
Для подготовительной закваски вам понадобятся: 20 граммов живых дрожжей, чайная ложка сахара, 180 мл теплого молока и 100 граммов муки.
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А вот для теста нужно будет подготовить: 400 граммов муки, два яйца и отдельно один желток, 80 граммов сливочного масла, 100 граммов сахара, 2/3 чайной ложки соли и ванильного сахара. Еще можно добавить изюм или цедру апельсина с цукатами.
Для глазури возьмите белок яйца, 100 граммов сахарной пудры, две чайные ложки лимонного сока.
Далее в глубокую миску отправляют молоко, дрожжи, муку и сахар. Перемешивают и оставляют на 20 минут. А в другой емкости смешивают миксером яйца и дополнительный желток, сахар, соль. Потом туда же отправляют масло, муку и опару. Получившееся тесто оставляют на полтора часа. Потом в тесто кладут изюм или цукаты.
На 1/3 формы выкладывают тесто. Заготовки оставляют на час для того, чтобы они поднялись. И только потом будущие куличи ставят в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекать стоит в течение 40 минут. В конце нужно украсить блюдо глазурью. Об этом рассказали кулинары YouTube-канала «Лучшие рецепты»
Напомним, ранее специалист поделилась советом, как подготовиться к Пасхе без урона для кошелька.