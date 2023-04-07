Как почистить серебро в домашних условиях: украшения будут блестеть как новые

Изделия из серебра имеют свойство чернеть и тускнеть — избежать этого не получится. Но есть простой способ избавится от этих нежелательных дефектов. Вернуть ювелирным изделиям былой лоск поможет копеечное средство из аптеки.

Вам потребуется баночка нашатырного спирта 10% и несколько минут свободного времени. Перелейте спирт в удобную емкость и поместите в него ваши украшения. Через 10 минут встряхните посудину: так вы ускорите процесс очистки. Далее промойте изделия проточной водой и высушите.

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Источник: tut-news.ru