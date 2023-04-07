Отмывает без химии и за считанные минуты: эти дешевые ингредиенты спасут вашу микроволновую печь от жира

Стало известно, как очистить микроволновую печь от жира.
Эксперты уверяют, что не нужно покупать дорогие чистящие средства. Достаточно воды и уксуса для того, чтобы ваша микроволновая печь сияла изнутри.
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Для того, чтобы очистить печь, нужно растворить в стакане воды 1-2 столовые ложки уксуса. Далее необходимо поместить миску внутрь микроволновой печи и нагреть состав при высокой температуре в течение двух минут. Жидкость должна закипеть так, чтобы пошел пар.
Не открывайте дверь микроволновой печи сразу. Это позволит отпарить пригоревшие остатки пищи. После пяти минут можно распахнуть дверцу и протереть печь изнутри остатками уксуса.
К слову, водно-уксусную смесь можно продолжать использовать, пока грязь и жир окончательно не уйдут. Об этом рассказали в southernliving.com.
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