Отмывает без химии и за считанные минуты: эти дешевые ингредиенты спасут вашу микроволновую печь от жира

Микроволновая печь

Микроволновая печь. Фото: Global Look Press 

Вы забудете про грязь после быстро разогретой еды.

Стало известно, как очистить микроволновую печь от жира.

Эксперты уверяют, что не нужно покупать дорогие чистящие средства. Достаточно воды и уксуса для того, чтобы ваша микроволновая печь сияла изнутри. 

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Для того, чтобы очистить печь, нужно растворить в стакане воды 1-2 столовые ложки уксуса. Далее необходимо поместить миску внутрь микроволновой печи и нагреть состав при высокой температуре в течение двух минут. Жидкость должна закипеть так, чтобы пошел пар.

Не открывайте дверь микроволновой печи сразу. Это позволит отпарить пригоревшие остатки пищи. После пяти минут можно распахнуть дверцу и протереть печь изнутри остатками уксуса.

К слову, водно-уксусную смесь можно продолжать использовать, пока грязь и жир окончательно не уйдут. Об этом рассказали в southernliving.com.

Напомним, ранее был найден способ отбелить тюль на долгие годы.

 

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