Отмывает без химии и за считанные минуты: эти дешевые ингредиенты спасут вашу микроволновую печь от жира

Стало известно, как очистить микроволновую печь от жира.

Эксперты уверяют, что не нужно покупать дорогие чистящие средства. Достаточно воды и уксуса для того, чтобы ваша микроволновая печь сияла изнутри.

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Для того, чтобы очистить печь, нужно растворить в стакане воды 1-2 столовые ложки уксуса. Далее необходимо поместить миску внутрь микроволновой печи и нагреть состав при высокой температуре в течение двух минут. Жидкость должна закипеть так, чтобы пошел пар.