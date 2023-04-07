Как недорогой стиральный порошок превратить в суперсредство

Многие покупают дорогие средства для стирки, чтобы получить максимальный результат. Большая часть людей делает ставку на разрекламированные товары. И только опытные хозяйки знают, что практически любой недорогой порошок может справиться с задачей ничуть не хуже дорогого аналога.

Чтобы дешевое средство раскрыло свой потенциал, нужно размешать его в теплой воде и добавить этот раствор прямо в барабан стиральной машины. Так порошок начнет действовать намного раньше. Этот способ хорош еще тем, что после стирки вам не нужно будет запускать цикл дополнительного полоскания, так как жидкое средство легче вымывается из ткани.

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Источник: new-lifehuck.ru