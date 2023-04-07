«Стоит вносить за 3-4 недели до посадки»: это поможет удвоить урожай на вашем участке

Садоводам раскрыли секрет создания идеального участка с богатым урожаем.

Эксперты посоветовали выращивать культуры на плодородной почве. Так как именно качество земли очень сильно влияет на урожай. Важно насытить грунт азотом, калием и фосфором.

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Отлично подойдут для вашего огорода минеральные и органические подкормки. Первые удобрения вносятся непосредственно перед самой посадкой растений. А вот вторые – примерно за месяц до посадки.