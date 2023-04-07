Пожелтевший пластик снова засияет белизной: просто нанесите это средство

Пластиковые изделия со временем неизбежно желтеют. Техника еще может быть в рабочем состоянии, а внешний вид уже оставляет желать лучшего.

Вернуть первозданный вид домашним помощникам поможет окислитель, который используют при окрашивании волос. Бутылек с чудо-средством можно найти в упаковке с краской или приобрести отдельно в специализированном магазине.

Вылейте окислитель в стеклянную или керамическую чашку. Наденьте защитные перчатки и помощью кусочка ткани нанесите средство на проблемные участки. Уже через несколько минут пластик станет заметно светлее. Когда желтизна уйдет, состав нужно будет смыть и протереть поверхность сухой тряпкой.

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Источник: tut-news.ru