Пыль не будет скапливаться: найден способ отбелить тюль на долгие годы

Шторы

Тюль. Фото: Global Look Press 

Копеечное средство поможет избавиться от пятен жира на занавесках.

Стало известно, как очистить тюль от грязи на долгое время.

Оказалось, сальные паяна на занавесках легко уберет марганцовка.

Необходимо взять емкость и насыпать марганцовку, помешивая жидкость до образования розового цвета. Если раствор получится фиолетовым, то занавеска приобретет коричневый оттенок. Шторы в таком растворе нужно держать 5-6 часов и далее прополоскать.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Эксперты рекомендуют приготовить клейстер из 500 граммов рисового, кукурузного или картофельного крахмала на 10 литров воды. Когда тюль высохнет, ее нужно пропитать крахмалом, который растворяли в кипящей воде. 

Клейстер стоит наносить уже остывшим. После нанесения состава, тюль нужно отжать и растянуть для сушки. Крахмальная пленка защитит ваши шторы от пыли. Об этом сообщили в tvjam.ru.

Напомним, ранее эксперты рассказали, как мука и мыло могут спасти керамику в ванной комнате

 

Читайте также