Пыль не будет скапливаться: найден способ отбелить тюль на долгие годы

Стало известно, как очистить тюль от грязи на долгое время.

Оказалось, сальные паяна на занавесках легко уберет марганцовка.

Необходимо взять емкость и насыпать марганцовку, помешивая жидкость до образования розового цвета. Если раствор получится фиолетовым, то занавеска приобретет коричневый оттенок. Шторы в таком растворе нужно держать 5-6 часов и далее прополоскать.

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Эксперты рекомендуют приготовить клейстер из 500 граммов рисового, кукурузного или картофельного крахмала на 10 литров воды. Когда тюль высохнет, ее нужно пропитать крахмалом, который растворяли в кипящей воде.

Клейстер стоит наносить уже остывшим. После нанесения состава, тюль нужно отжать и растянуть для сушки. Крахмальная пленка защитит ваши шторы от пыли. Об этом сообщили в tvjam.ru.