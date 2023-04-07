«Драка за кадры»: пенсионеры получат возможность без труда работать в возрасте 50 лет

Российских граждан пенсионного возраста обрадовали переменами в сфере труда.

Оказалось, теперь работодатели буду активно обращать внимание на соискателей в возрасте 50 лет и старше.

«Драка за кадры — именно так можно назвать то, что будет происходить на рынке труда в 2023 году. Работодатели будут очень активно обращать внимание на рынок 50+», – рассказала эксперт.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

HR-стратег объяснила, почему работодателям стали интересны пенсионеры.