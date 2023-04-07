«Драка за кадры»: пенсионеры получат возможность без труда работать в возрасте 50 лет

Российских граждан пенсионного возраста обрадовали переменами в сфере труда.
Оказалось, теперь работодатели буду активно обращать внимание на соискателей в возрасте 50 лет и старше.
«Драка за кадры — именно так можно назвать то, что будет происходить на рынке труда в 2023 году. Работодатели будут очень активно обращать внимание на рынок 50+», – рассказала эксперт.
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HR-стратег объяснила, почему работодателям стали интересны пенсионеры.
«На всплеск в сторону возрастных кандидатов повлияли... отъезд мигрантов, ковидные ограничения и отъезд за границу части трудоспособного населения», – добавила эксперт в беседе с ria.ru.
Напомним, ранее эксперт раскрыла подробности главной денежной реформы.