«Драка за кадры»: пенсионеры получат возможность без труда работать в возрасте 50 лет

Пенсионеры

Пенсионеры. Фото: Global Look Press 

HR-стратег Анна Рудакова поделилась важной информацией.

Российских граждан пенсионного возраста обрадовали переменами в сфере труда. 

Оказалось, теперь работодатели буду активно обращать внимание на соискателей в возрасте 50 лет и старше.

«Драка за кадры — именно так можно назвать то, что будет происходить на рынке труда в 2023 году. Работодатели будут очень активно обращать внимание на рынок 50+», – рассказала эксперт.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

HR-стратег объяснила, почему работодателям стали интересны пенсионеры.

«На всплеск в сторону возрастных кандидатов повлияли... отъезд мигрантов, ковидные ограничения и отъезд за границу части трудоспособного населения», – добавила эксперт в беседе с ria.ru.

Напомним, ранее эксперт раскрыла подробности главной денежной реформы.

Читайте также