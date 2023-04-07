Доллар выше 83 рублей на бирже! «Американец» совершил кульбит — евро душит: новый курс

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 83 рублей — «американец» совершил кульбит, побив свой рекорд с января. И это еще далеко не все. Рывок сделала еще одна иностранная валюта: евро выше 91 рубля на бирже. Это впервые с 6 апреля 2022 года, пишет kp.ru. Ждать ли падения валюты в ближайшее время или же она продолжит свой рост?
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Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин поделился мнением, согласно которому американская валюта повторит сценарий прошлого года. Эксперт считает, что в течение этого года или даже полутора, доллар достигнет максимума и дойдет до 121 рубля.