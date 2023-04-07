Появилась информация о текущем самочувствии Романа Костомарова

Роман Костомаров все еще находится на лечении в Коммунарке. Сейчас жизни фигуриста ничего не угрожает. Состояние его здоровья стабилизировалось, наметились улучшения.

«Состояние Костомарова стабильное с поступательным улучшением. Сейчас нужна тишина», — поделился источник, близкий к семейному кругу спортсмена.

Напомним, Роман Костомаров находится в реанимации с 10 января, фигурист попал в больницу с воспалением легких. Долгое время жизнь Романа была под угрозой. Сейчас ему лучше, но о выписке говорить рано. Фигуристу еще долгое время предстоит пробыть под наблюдением врачей.

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Источник: «РБК Спорт».