Теперь уже не изменится: объявлен новый курс доллара и евро - «американец» мощно взлетел

Теперь уже не изменится! Объявлен новый курс доллара и евро - «американец» взлетел

Валюта. Фото: Global Look Press

Доллар взял новую высоту впервые с 2022 года.

Центральный банк России опубликовал официальные данные по курсу иностранной валюты на пятницу, 7 апреля. Доллар совершил очередной кульбит, побив все свои рекорды, начиная с января. Так, курс доллара поднялся до 80,67 рубля. Не уступает «американцу» и евро - 88,12 рубля. 

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При этом большинство аналитиков сходятся во мнении, что такой триумф американского доллара явление недолгое. Однако тенденция к росту пока сохраниться. А что дальше? Ряд экспертов в области экономики и финансов прогнозируют резкое падение «американца», как четкую закономерность.

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