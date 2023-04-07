Теперь уже не изменится: объявлен новый курс доллара и евро - «американец» мощно взлетел

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При этом большинство аналитиков сходятся во мнении, что такой триумф американского доллара явление недолгое. Однако тенденция к росту пока сохраниться. А что дальше? Ряд экспертов в области экономики и финансов прогнозируют резкое падение «американца», как четкую закономерность.