Груши и яблони дадут сладчайший урожай плодов: эта подкормка окупит себя

Яблони и груши — это те культуры, которые требуют от дачников постоянного ухода: полива, дополнительной подпитки. Каждый садовод мечтает получить богатый урожай плодовых, чтобы лакомиться яблоками и грушами всю зиму в виде компотов, джемов и повидла. При этом далеко не все знают, чем напитать деревца, чтобы они дали богатый урожай.
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Так, чтобы груши и яблони сформировали завязи, им нужно побольше кальция и бора.
Удобрения с кальцием вносят отдельно. Для этого готовят 0,3 процентный раствор: 3 г кальциевой селитры на литр воды.
Если установилась сухая погода, дождей давно не было, а земля пересохла, то полив яблони и груши обязателен. На каждый квадратный метр приствольного круга взрослого дерева расходуют 5–6 литров воды.
По материалам belnovosti.by