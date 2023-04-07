Груши и яблони дадут сладчайший урожай плодов: эта подкормка окупит себя

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Так, чтобы груши и яблони сформировали завязи, им нужно побольше кальция и бора.

Удобрения с кальцием вносят отдельно. Для этого готовят 0,3 процентный раствор: 3 г кальциевой селитры на литр воды.

Если установилась сухая погода, дождей давно не было, а земля пересохла, то полив яблони и груши обязателен. На каждый квадратный метр приствольного круга взрослого дерева расходуют 5–6 литров воды.

По материалам belnovosti.by