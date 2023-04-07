Укроп на грядках будет расти буйно, как сорняк — секрет раскрыт: соседи обзавидуются

Укроп на грядках будет расти буйно, как сорняк - секрет раскрыт: соседи обзавидуются

Овощи с грядки. Фото: Global Look Press

Дачники узнали, как получить богатый урожай зелени.

Укроп на ваших грядках будет расти так же пышно и буйно, как сорняк, если воспользоваться этими простыми советами. Жаль, что раньше не знали! Такому богатому урожаю позавидуют даже соседки-пенсионерки.

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Нюанс заключается в том, что укроп сеют под зиму. Семена этой неприхотливой зелени покрыты оболочкой из эфирных масел, и пока она не растворится, всходов даже не ждите.

Лучше всего подготовить грядку еще осенью, пока почва не замерзла. Лишнюю землю нужно сложить в мешочек: она еще пригодится. Как только наступят холода, можно засеять семена, засыпав их припасенной листвой. На этом все, садоводы не рекомендуют накрывать грядку даже сухими листьями.

Укроп прорастет при температуре +2 °C. Такому урожаю позавидуют все дачники.

По материалам belnovosti.by

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