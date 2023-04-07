Такое впервые за целый год! Доллар уже превысил 82 рубля, но это не предел – вот что произойдет с курсом в конце апреля

Новый день – новый валютный рекорд: на Мосбирже 7 апреля доллар перевалил за 82 рубля впервые с 14 апреля 2022 года, сообщает Lenta.ru. То есть с понедельника он подорожал на 5 рублей! Это очередной рекорд, который демонстрирует «американец», но то ли еще будет?

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Финансисты со своими прогнозами уже успели пощекотать нервы людям. Однако убедительные аргументы, которые они приводят, вполне могут заставить россиян поверить, что в течение года-полутора «зеленый» достигнет 120 рублей. Как на максимуме 2022-го.

Такими темпами уже в конце апреля за доллар будут просить 82-84 рубля. В этом убежден экономист, финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Михаил Беляев.