Кухонные полотенца отстирает эта таблетка: достаточно всего одной!

Чтобы отстирать кухонные полотенца, уже не нужно тратить баснословные деньги за моющие средства и стиральные порошки. Понадобится всего одна таблетка, и текстиль будет как новый. Запоминайте, а лучше сохраняйте лайфхак, пересылайте его знакомым.

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Итак, отстирывает кухонные полотенца, равно как и прихватки, салфетки и прочий хозяйственный текстиль, таблетка для посудомоечной машины. Возьмите любую, которой вы обычно пользуетесь, растворите в теплой воде, замочите на час-другой в полученном растворе полотенца, после этого постирайте обычным образом.

По материалам сайта Pensnews