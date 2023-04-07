Лучше присядьте, запаситесь нашатырем: уже известно, когда доллар будет по 120 рублей - финансисты

Курс доллара в апреле уже обновил рекордную за год отметку, впервые поднявшись выше 80 рубле. Но то ли еще будет, считают экономисты и финансисты. И не исключен даже сценарий марта прошлого года, когда за один «зелены» давали 120 «деревянных». В пределах года-полутора это вполне реально. И вот почему.

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Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин считает в течение года-полутора американская валюта повторит сценарий прошлого года, когда доллар стоил максимум – 121 рубль. Так случится, если ситуация на востоке Европы не поменяется, уверен финансист.

Доллар по 110–120 рублей прогнозирует аналитик компании TeleTrade Алексей Федоров. Он считает, что причина ослабления отечественной валюты заключается в проблемах с бюджетом – их придется решать в том числе за счет более слабого рубля, уточняет эксперт. Поскольку не секрет: чем дороже доллар, тем больше рублей он принесет в казну в случае продажи товара за «зеленые».

По материалам сайта News.ru