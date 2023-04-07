Новая льгота для российских пенсионеров - уже с 8 апреля: теперь за это платить не нужно!

Российских пенсионеров обрадовали приятной новостью. Уже с 8 апреля пожилые граждане всей нашей страны смогут сэкономить на посещении музея. Речь идет о безоплатном посещении петербургского Русского музея. Независимо от места проживания люди могут прийти и культурно обогатиться, не тратя ни копейки.

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Важно при планировании своего посещения учесть момент, что бесплатно впускать льготников будут по определенным дням месяца.

«В культурном учреждении заявили, что теперь пенсионеров будут пускать в музей без какой-либо оплаты, то есть вход для них станет бесплатным уже с 8 апреля. Но формально действовать такая льгота будет лишь в первую среду каждого месяца, то есть придется подождать теперь уже до мая, чтобы воспользоваться подобной возможностью», – пенсионный эксперт Анастасия Киреева сайту PRIMPRESS.

К слову, сэкономить удастся довольно солидно. Поскольку стоимость единого входного билета в Михайловский дворец и Корпус Бенуа составляет порядка одной тысячи рублей.