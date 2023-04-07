Как по сценарию: почему растет доллар, как это влияет на инфляцию и что произойдет с курсом валюты уже в конце апреля

Впервые за год американская валюта в обменниках Москвы превысила отметку в 80 рублей. об этом предупреждали многие финансисты, но столь стремительный рывок «зеленого» все равно вызвал шок у людей.

Почему это произошло, не секрет: уход иностранных инвесторов и вывод капитала за пределы России, повышение спроса на валюту на внутреннем рынке в канун сезона отпусков, пассивность наших предпринимателей. При этом, рубль падает даже при росте цен на нефть.

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А вот как аукнется доллар за 80 людям? Финансовый аналитик Александр Разуваев считает, что резкий рост валюты не разгонит инфляцию сильно. До конца года это будут 5,5 – 6%, не больше.

«Импорт восстанавливается, а экспортная выручка не такая большая, также стоит помнить, что некоторые экспортеры придерживают валюту. Инфляцию это не сильно разгонит, к концу года она будет 5,5–6%», - считает эксперт.

Рост доллара продолжится. И в ближайшее время он будет стоить уже 84 рубля. При условии, что обстоятельства не поменяются.

«Если наши предприниматели не получат импульс, пока наш президент и премьер-министр «пытаются их вывести из этого летаргического сна и двинуть вперед», то курс рубля так и продолжит падать по отношению к доллару. К концу апреля, уверен, курс уже будет 82–84 рубля за доллар», - рассказал экономист, финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Михаил Беляев.

По материалам сайта News.ru.