Подорожают беспощадно: уже в апреле эти продукты взлетят в цене – лучше запастись

Весна – не только повод порадоваться. Хватает причин и для огорчений. В это время года традиционно запасы истощаются, на прилавках магазинов все больше импортных продуктов питания и овощей с фруктами, и цены привозных товаров – как неродные. В апреле уже предрекают серьезное подорожание некоторых незаменимых продуктов.

Речь идет о «втором хлебе». Картошка местами серьезно поднялась в цене, потому что уже импортная.

«Отечественные запасы на исходе, рынок заполняет импортный. К концу апреля из Египта рублей 70 за килограмм, а к середине мая молодая картошка из Азербайджана не меньше 100 рублей», - предупреждает брянский фермер.

В зоне риска и репчатый лук, который с начала года уже успел крепко вырасти в цене – на все 67%! Поэтому вряд ли скачок будет ощутимым, но от него никуда не деться.

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Еще одни кандидаты на подорожание – молочные продукты. Процентов на 10% предрекают рост стоимости молока. Среди причин - ожидаемый ажиотаж после Великого Поста.

Также в цене окажется рассада, ведь впереди – новый садово-огородные сезон, и дачникам придется раскошеливаться. Как и тем, кто держит на участке птицу.

«Цены на рассаду помидоров и огурцов уже сегодня увеличились процентов на 20. Примерно на столько же подорожала домашняя птица: куры, утки, гуси. Пятимесячная курица несушка на рынке стоит 400 рублей», - рассказал профессор экономики и практикующий фермер Дмитрий Валигурский.

По материалам сайта mk.ru.