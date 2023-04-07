Тамара Глоба срочно предупредила: третья декада апреля определит будущее и финансы – вот что нужно делать

Известный астролог Тамара Глоба дала подробный астропрогноз на наступивший месяц. Апрель станет во многом определяющим и судьбоносным.

Дело в том, что 20 числа произойдет полное солнечное затмение, а сопровождать его будет ретроградный Меркурий. Это явление станет центральным за всю весну и определит будущее человечества, каждого из людей и будет связано с финансовой стороной. Поэтому особую бдительность следует проявить после Затмения.

«Те, кто боятся, могут затаиться буквально на 2 недели. Но в последующий период все-таки стоит оценивать все, что происходит в вашей жизни, и внимательно следить за тем, что происходит вокруг вас, потому что это будет касаться ваших финансов и решений о дальнейшем будущем. Здесь огромную роль сыграют политики и ваше личное отношение к жизни», - посоветовала, что делать, Глоба.

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