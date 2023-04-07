Фавориты Вселенной: астролог Савельева назвала два знака зодиака, которые поймают удачу за хвост в апреле

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«Однозначно удача в апреле месяце ждет Тельцов. У них идет усиление, так как настает их период, а усиливается он тем, что в начале апреля несколько планет будут в соединение и в знаке Тельца, например Северный – такая рука судьбы в соединение с Меркурием, это здравый смысл и все эти планеты в знаке Тельца.

В конце апреля Северный узел перейдет в соединение с солнцем и Юпитером и все это в знаке Тельца, а это говорит о том, что и энергии будет очень много для реализации задуманного и большое расширение, кстати те кто хотел расширить свой бизнес самое подходящее время.

Львов так же ждет удача в апреле. В первой половине апреля нужно будет очень шустро реагировать на разные предложения и возможности. То есть солнце, является символическим управителем знака Льва, еще будет в знаке Овна, а это про скорость.

То во второй половине апреля, эта скорость перейдет в ощутимый результат, причем он может быть неожиданным и вам показаться, что нет тот что ждали, но в итоге выйдет все в разу лучше, чем себе представляли, так как у солнца идет дополнительный аспект с Плутоном. А Плутон это всегда взрыв. Взрыв эмоций, идей, событий и много чего интересного», – поделилась астролог.