В них вся сладость: названы самые вкусные сорта винограда — выбор вас обрадует

Агроном Людмила Шубина рассказала, какие сорта винограда самые сладкие и вкусные. Их можно найти практически в каждом супермаркете, если знать названия. При этом выбор винограда часто бывает делом сложным, ведь на взгляд всегда трудновато определить, сладкий или кислый перед нами продукт, отметила эксперт.
Так, Шубина при выборе винограда посоветовала присмотреться к сортам кишмиша. По ее словам, почти все они сладкие. К примеру, это ранний сорт «Кишмиш 342» и старый надежный «Жемчуг сабо», отметила агроном в беседе с порталом «Городовой».
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Ранее стало известно, сколько фруктов нужно съесть в день для пользы. Оказалось, что двух порций фруктов в день достаточно для здоровья. Около 80 граммов и составляют эту порцию здоровья. Эксперт обозначила, что яблока, банана или апельсина будет достаточно.