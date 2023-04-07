В них вся сладость: названы самые вкусные сорта винограда — выбор вас обрадует

Агроном Людмила Шубина рассказала, какие сорта винограда самые сладкие и вкусные. Их можно найти практически в каждом супермаркете, если знать названия. При этом выбор винограда часто бывает делом сложным, ведь на взгляд всегда трудновато определить, сладкий или кислый перед нами продукт, отметила эксперт.

Так, Шубина при выборе винограда посоветовала присмотреться к сортам кишмиша. По ее словам, почти все они сладкие. К примеру, это ранний сорт «Кишмиш 342» и старый надежный «Жемчуг сабо», отметила агроном в беседе с порталом «Городовой».

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