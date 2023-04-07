Хорошая новость для водителей: «красивые» номера на авто предложили сделать легальными

Депутаты Госдумы Антон Ткачев предложил сделать легальной покупку «красивых» автомобильных номеров. Об этом пишет РИА Новости.
На сегодняшний день покупка особых номеров незаконна в России, цифры выпадают случайным образом. При этом некоторые автомобилисты находят возможность приобрести «красивый» номер, который состоит, к примеру, из одинаковых цифр.
«Дополнить его положением, которое позволит людям не только приобретать «красивые» номера, но и продавать их, если такой номер достался человеку случайно и ему не нужен», — выступил с предложением Ткачев.
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Сейчас необычные номера стоят от 10 тысяч до 10 млн рублей, а в среднем — 300 тысяч.
«Чтобы этот теневой рынок ушел в прошлое, мы предлагаем распределять «красивые» номера через открытые аукционы на Госуслугах», — пояснил депутат.