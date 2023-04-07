Хорошая новость для водителей: «красивые» номера на авто предложили сделать легальными

Депутаты Госдумы Антон Ткачев предложил сделать легальной покупку «красивых» автомобильных номеров. Об этом пишет РИА Новости.

На сегодняшний день покупка особых номеров незаконна в России, цифры выпадают случайным образом. При этом некоторые автомобилисты находят возможность приобрести «красивый» номер, который состоит, к примеру, из одинаковых цифр.