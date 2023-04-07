Глоба обрадовал своим прогнозом на 7 апреля: «Пятница удачна»

Полнолуние миновало, а вместе с ним и его влияние на эмоциональную сферу людей. Агрессия, неадекватность и обострения теперь в прошлом, наступил, кажется, короткий, но такой важный штиль. В своем астропрогнозе на первую пятницу апреля, 7 число, Богдан Глоба указал на важные вопросы, которые требуют пристального внимания – успех в их решении гарантирован звездами.

«Пятница удачна для покупок и финансовых операций. Активная работа для решения текущих вопросов. В делах воспользуйтесь помощью женщин. Досуг проведите с близкими», - посоветовал Глоба-младший.

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