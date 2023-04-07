Быстрый и полезный: рецепт идеальной лазаньи из микроволновки — ужин готов

Кулинары поделились оригинальным рецептом лазаньи, которую можно приготовить в микроволновой печи. Блюдо со шпинатом и сыром рикоттой готовится буквально десять минут. Такой сытный ужин точно придется по вкусу вам и вашим домочадцам.
Для приготовления понадобятся:
— листы для лазаньи (половина пачки),
— 75 г молодого шпината,
— 1/4 желтого сладкого перца,
— 1/3 стакана тертой обезжиренной моцареллы,
— 1/4 стакана обезжиренного сыра рикотта,
— 6 столовых ложек томатного соуса,
— 1/4 чайной ложки соли,
— 1/4 чайной ложки гранулированного чеснока,
— веточка свежего базилика.
Итак, залейте кипятком листы лазаньи. Оставьте их в воде на несколько минут, а после этого слейте воду и откиньте их на плоскую тарелку, пишет Marie Claire.
Крупно нарежьте листья шпината и сложите их в посуду, которая подойдет для вашей микроволновки. Разогрейте шпинат в течение минуты. Достаньте и дайте остыть. Натрите на терке моцареллу.
Добавьте в шпинат рикотту, нарезанный сладкий перец, гранулированный чеснок и соль. Перемешайте и отставьте посуду в строну.
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Дно формы залейте двумя столовыми ложками томатного соуса. Сверху накройте его листом лазаньи. Добавьте немного смеси из шпината, перца и рикотты, две столовые ложки моцареллы, и вновь накройте листом пасты. Таким образом формируйте лазанью, каждый раз заканчивая листом пасты. Сверху блюда добавьте тертый сыр.
Поставьте вашу лазанью в микроволновую печь. Сыр должен полностью расплавиться. Если этого не произошло, продолжайте нагревать блюдо с перерывами в 15 секунд, ориентируясь на внешний вид сыра. После приготовления украсьте ваш ужин листочками базилика.