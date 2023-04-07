Быстрый и полезный: рецепт идеальной лазаньи из микроволновки — ужин готов

Кулинары поделились оригинальным рецептом лазаньи, которую можно приготовить в микроволновой печи. Блюдо со шпинатом и сыром рикоттой готовится буквально десять минут. Такой сытный ужин точно придется по вкусу вам и вашим домочадцам.

Для приготовления понадобятся:

— листы для лазаньи (половина пачки),

— 75 г молодого шпината,

— 1/4 желтого сладкого перца,

— 1/3 стакана тертой обезжиренной моцареллы,

— 1/4 стакана обезжиренного сыра рикотта,

— 6 столовых ложек томатного соуса,

— 1/4 чайной ложки соли,

— 1/4 чайной ложки гранулированного чеснока,

— веточка свежего базилика.

Итак, залейте кипятком листы лазаньи. Оставьте их в воде на несколько минут, а после этого слейте воду и откиньте их на плоскую тарелку, пишет Marie Claire.

Крупно нарежьте листья шпината и сложите их в посуду, которая подойдет для вашей микроволновки. Разогрейте шпинат в течение минуты. Достаньте и дайте остыть. Натрите на терке моцареллу.

Добавьте в шпинат рикотту, нарезанный сладкий перец, гранулированный чеснок и соль. Перемешайте и отставьте посуду в строну.

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