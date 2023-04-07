Не портите урожай: названы места, куда нельзя сажать клубнику — ягоды будут безвкусными

Садоводы перечислили несколько распространенных ошибок начинающих дачников, которые они допускают в выращивании клубники. Нужно четко знать, в каких местах сажать данное растение, чтобы ягоды выросли крупными и сочными.
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Клубника любит солнечный свет, ее нельзя высаживать в тени даже соседних растений. Грядки для нее должны быть на небольшой возвышенности, иначе обилие влаги сделает ягоды крупными, но водянистыми и даже безвкусными.
Клубника «чувствует» почву и понимает, где ранее высаживали огурцы, кабачки или картофель. В таких местах она расти не будет. Как уточнили опытные садоводы, клубнику стоит даже отселить от остальных растений. Дело в том, что она будут продолжать вытягивать азот даже из грядок соседей, пишет «Огород».
Посадить клубнику можно в приствольных кругах деревьев и ягодных кустарников. Например, облепихи, винограда, сосны, ели. Главное, сделать так, чтобы кустики получали достаточное количество света и были доступны для опыляющих насекомых.