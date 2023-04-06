Возьмите три ингредиента: как сделать суперклей из подручных средств — лучше покупного

Эксперты рассказали, как всего из трех простых ингредиентов можно сделать отличный клей, который не будет уступать всем известному «Моменту». Не всегда под рукой может оказаться средство из магазина, а проблему в виде разбитой посуды или других любимых вещей нужно решить как можно быстрее.

Потребуются всего три простых копеечных ингредиента, которые есть в любом доме: пищевой желатин, 70%-я уксусная кислота и глицерин.

Сначала в емкость вливаем три столовых ложки воды и доводим ее до кипения. Далее добавляем в воду 20 граммов желатина и перемешиваем до растворения. После того, как состав растворится, вливаем в него столовую ложку уксусной кислоты и еще раз тщательно перемешиваем. Затем добавляем чайную ложку глицерина и перемешиваем в последний раз.

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После этого домашний клей будет готов. По словам автора YouTube-канала Елены Матвеевой, хранить его можно в стеклянной банке с крышкой.