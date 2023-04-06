Температура будет как зимой: россиян расстроили прогнозом погоды на ближайшие дни — заметно похолодает

Синоптики предупредили россиян о резком изменении погоды в нескольких регионах страны. Так, температуры опустятся до отрицательных значений, как зимой.

На Южном Урале в ближайшие сутки сильно похолодает. В Челябинской области, в ночь на субботу, 8 апреля, температура воздуха опустится до - 6…- 11 градусов. В ночь на пятницу будет чуть теплее, однако погода будет по большей степени зимняя: температуры обрушатся до - 5 градусов, пишет портал 74.ru.