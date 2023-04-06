Температура будет как зимой: россиян расстроили прогнозом погоды на ближайшие дни — заметно похолодает

Синоптики предупредили россиян о резком изменении погоды в нескольких регионах страны. Так, температуры опустятся до отрицательных значений, как зимой.
На Южном Урале в ближайшие сутки сильно похолодает. В Челябинской области, в ночь на субботу, 8 апреля, температура воздуха опустится до - 6…- 11 градусов. В ночь на пятницу будет чуть теплее, однако погода будет по большей степени зимняя: температуры обрушатся до - 5 градусов, пишет портал 74.ru.
«Самой холодной будет суббота, потом ожидается небольшое потепление. Затем опять придет холодный фронт, произойдет похолодание», — объяснила начальник отдела метеопрогнозов Челябинского Гидрометцентра Екатерина Выходцева.
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Ранее главный научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд теперь рассказал, когда в Москве станет по-настоящему тепло. По словам эксперта, солнечная погода придет к концу текущей недели. Так, в воскресенье ночью будет от 0 до плюс 5, а днем температура повысится до плюс 14 градусов.