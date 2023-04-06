Как сварить яйца целыми — без трещин: этот способ работает всегда

Не каждый кулинар может похвастаться тем, что умеет правильно варить яйца. Очень часто случается так, что в процессе варки они трескаются. И если в обычные дни нам не так важно получить на выходе идеальный продукт, то в преддверии Пасхи хочется, чтобы яйца получились не только вкусными, но и красивыми.

Чтобы яйца сварились без повреждений, нужно соблюдать несколько простых правил:

Не допускайте перепада температуры. Если вы берете яйца из холодильника, то и вода в кастрюле должна быть холодной.

Добавьте в воду ложку соли. Соль добавит воде плотности. Это позволит избежать битья яиц друг о друга.

Не допускайте сильного кипения. Это тоже поможет уберечь яйца от взаимодействия с соседями и стенками кастрюли.

Не нужно сливать воду. Когда яйца сварились, их нужно переместить из кипятка в теплую воду. Таким образом вы не допустите резкого изменения температуры продукта и, как следствие, избежите трещин на скорлупе.

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