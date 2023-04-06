Наступит черная полоса: астролог предупредила, чего не стоит делать 7 и 8 апреля

Наступила весна, которая зачастую становится периодом перемен. В жизни происходит больше событий, чем обычно. Астролог Елена Мун рассказала, чего россиянам ожидать 7 и 8 апреля. Она напомнила, что в это время настанут т 17-18 лунные сутки, Луна окажется в Скорпионе. Эксперт предупредила, что это серьезно повлияет на жизнь многих людей
Елена Мун также подчеркнула, что черная полоса настигнет тех, кто слишком чувствителен к негативным эмоциям. Астролог посоветовала в эти дни все же прислушиваться к окружающим, даже если их слова вам совсем не нравятся.
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«Возможен душевный, эмоциональный разлад, неприятные события, новости. Старайтесь не воспринимать все близко к сердцу, быть морально устойчивее. При этом важно адекватно воспринимать критику: не отрицать, а принять к сведению и по возможности проработать свои слабые стороны», — сказала астролог, пишет «А теперь внимание!».