Наступит черная полоса: астролог предупредила, чего не стоит делать 7 и 8 апреля

Елена Мун также подчеркнула, что черная полоса настигнет тех, кто слишком чувствителен к негативным эмоциям. Астролог посоветовала в эти дни все же прислушиваться к окружающим, даже если их слова вам совсем не нравятся.

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