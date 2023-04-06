Воздушные оладьи с хрустящей корочкой: готовятся без добавления муки — невероятно вкусно

Рецепт этих потрясающих оладьев станет настоящим спасением, если вы обнаружили, что у вас закончилась мука. А муж и дети уже настроились на вкусный завтрак.

Вам потребуется: два яйца среднего размера, 50 грамм сахара, щепотка соли, 1 ч. ложка ванильного сахара, 350 грамм манки, 250 мл кефира или йогурта без добавок, 1 ч. ложка соды и 200 мл подсолнечного масла.

Согрейте кефир до комнатной температуры. Взбейте куриные яйца с солью, сахарным песком и ванильным сахаром, добавьте к ним кефир и крупу — перемешайте. Накройте тесто плотной крышкой и оставьте в теплой комнате на 35 минут: манка должна набухнуть. Когда время пройдет, добавьте к остальным ингредиентам ложку соды и энергично размешайте.

Готовое тесто выкладывайте ложкой в горячее масло. Жарьте оладьи с двух сторон до появления хрустящей корочки.

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Источник: lifehacker.ru