Уже сбывается — все честно! Объявлен прозрачный курс доллара и евро на апрель — отдышитесь

Эксперты и аналитики в области экономики делятся свежими прогнозами, подмечая, что американский доллар будет укрепляться на фоне нефтяных цен. Правда, скорее всего, это явление будет краткосрочным. Исследователи утверждают, что уже в скором времени такое положение дел может полностью измениться.

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«Доллар, как мировую резервную валюту, ждут большие проблемы. Ведь раздутый пузырь рано или поздно лопнет», — заявил доктор экономических наук Валентин Катасонов.

Аналитики считают, что в апреле стоимость доллара будет колебаться в пределах 75-80 рублей, евро — 78-83 рублей.

И судя по всему, эти прогнозы имеют тенденцию сбываться. В ходе торгов на Мосбирже 6 апреля курс доллара приблизился к годовому рекорду, превысив 80 рублей впервые с 18 апреля 2022 года.

По материалам lenta.ru