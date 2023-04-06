Исполнит свои мечты: Володина назвала фаворита в 2023 году — кому сказочно повезет

Василиса Володина поделилась прогнозом на 2023 год. Она призналась, что этот период будет достаточно сложным, но для одного знака зодиака год станет очень удачным.
По словам астролога, только для Львов этот год станет пиком их успеха. Им даже удастся исполнить свои заветные мечты.
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«Изменения коснутся буквально всего, этот знак зодиака ждет перерождение», — пояснила Володина.
Василиса призналась, что самым успешным в 2023 году месяцем для Львов станет октябрь.
«Главное, не потерять голову от такого подарка Вселенной и не испортить отношения с нужными людьми», — советует эксперт.