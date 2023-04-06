Исполнит свои мечты: Володина назвала фаворита в 2023 году — кому сказочно повезет

По словам астролога, только для Львов этот год станет пиком их успеха. Им даже удастся исполнить свои заветные мечты.

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«Изменения коснутся буквально всего, этот знак зодиака ждет перерождение», — пояснила Володина.

Василиса призналась, что самым успешным в 2023 году месяцем для Львов станет октябрь.