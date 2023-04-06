По 2500 рублей с квартиры: россиян, оплачивающих «коммуналку», ждет неприятный сюрприз

Дело в том, что в этих уведомлениях говорится о проведении проверки счетчиков на горячую и холодную воду — о том, что срок давно истек, поэтому плату начнут начислять по нормативу. Также там указано, что будет добавляться полуторный коэффициент. В таком случае, к примеру, за двухкомнатную квартиру во Владимире доплата составит около 2480 рублей.

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Эксперты также пояснили, что извещения рассылают не ресурсные компании, а коммерсанты, предлагающие установку счетчиков по завышенной стоимости. Поэтому владельцев недвижимости предупредили, что такие уведомления можно игнорировать, пишет primpress.ru.